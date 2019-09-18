كتب امير فتحي في الأربعاء 18 سبتمبر 2019 11:50 صباحاً - بعد أن أعلن الفنان محمد الشرنوبي عن تعاقده على بطولة فيلم جديد بعنوان “شريط 6″، أصدرت خطيبته السابقة ومديرة أعماله سارة الطباخ بياناً حذرت شرك الإنتاج من التعاقد معه على أي عمل.
وقالت الطباخ في البيان:”وجب تنبيه كافة شركات الانتاج الفني للعلم والتحذير من مغبة التفاوض أو التعاقد أو الاتفاق المباشر مع الفنان الشرنوبي، وما سيترتب على ذلك من آثار ونشوء مسؤوليات قانونية حال مخالفة ذلك”.
وأضافت أن شركتها ترحب بأي عمل يتعاقد عليه الشرنوبي ولكن عن طريقها.
يشار إلى ان خلافاً كبيراً نشب بين الطباخ والشرنوبي وذلك بعد إنفصالهما، وإتهمها الأخير بإستغلاله.
كانت هذه تفاصيل خبر سارة الطباخ تحذّر من التعاقد أو التعامل مع خطيبها السابق محمد الشرنوبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.