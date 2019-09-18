سارة الطباخ تحذّر من التعاقد أو التعامل مع خطيبها السابق محمد الشرنوبي

كتب امير فتحي في الأربعاء 18 سبتمبر 2019 11:50 صباحاً - بعد أن أعلن الفنان ​محمد الشرنوبي​ عن تعاقده على بطولة فيلم جديد بعنوان “شريط 6″، أصدرت خطيبته السابقة ومديرة أعماله ​سارة الطباخ​ بياناً حذرت شرك الإنتاج من التعاقد معه على أي عمل.

وقالت الطباخ في البيان:”وجب تنبيه كافة شركات الانتاج الفني للعلم والتحذير من مغبة التفاوض أو التعاقد أو الاتفاق المباشر مع الفنان الشرنوبي، وما سيترتب على ذلك من آثار ونشوء مسؤوليات قانونية حال مخالفة ذلك”.

وأضافت أن شركتها ترحب بأي عمل يتعاقد عليه الشرنوبي ولكن عن طريقها.

يشار إلى ان خلافاً كبيراً نشب بين الطباخ والشرنوبي وذلك بعد إنفصالهما، وإتهمها الأخير بإستغلاله.