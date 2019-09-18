الكويتية وداد المطوع تتعرض للهجوم بسبب زواجها من مصري!.. فيديو

كتب امير فتحي في الأربعاء 18 سبتمبر 2019 11:50 صباحاً - تعرضت الكاتبة الكويتية وداد المطوع لهجوم من بعض متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلانها زواجها من رجل أعمال مصري.

هذا الهجوم الكبير دفع الكاتبة الكويتية لتسجيل فيديو تتوعد من خلاله كل من أساء لها بسبب زواجها، وقالت في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها أنها تفاجأت من كمية التعليقات المسيئة بعد إعلانها زواجها من رجل الأعمال المصري هيثم إمام، وأضافت بانها ستمنح هؤلاء الأشخاص فرصة لحذف تعليقاتهم قبل التوجه للمحكمة.

كما وجهت المطوع الشكر لكل من ساندها وقدم لها التهاني والتبريكات، مؤكدة أنها تعلم جيدًا من يحبها ومن يكرهها، رافضة هذا الهجوم الكبير غير المبرر.

يُشار إلى أن الكاتبة الكويتية وداد المطوع كانت قد تعرضت للهجوم والانتقادات بسبب جنسية زوجها “المصرية” وتساءل الجمهور عن سبب عدم ارتباطها برجل من نفس جنسيتها، كما تحدث البعض عن عدم حصول أبنائها على الجنسية الكويتية مستقبلًا.