شاهد.. شاب يسخر من الفاشينيستات: “بنت خالتي شمت العطر وحملت”!

كتب امير فتحي في الأربعاء 18 سبتمبر 2019 11:50 صباحاً - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب سخر فيه من مبالغة بعض الفاشينيستات في الترويج للعطور التي يبيعونها في متاجرهم.

وظهر الشاب الخليجي في الفيديو وهو يحمل زجاجة عطر وقال “هذا العطر ما شاء الله ريحته انا اول مرة رشيت هذا العطر كنت بسقط في مادة لكن رفع معدلي”.

وتابع “الجيران الذي عطيته العطر ابوه اشترى له سيارة حتى البنات انا اذكر بنت خالتي شمت العطر وحملت وكانت من زمان تبيه”.

وختم قائلا “انصحكم تشمون العطر وتشتروه على شان اربح فلوس”.