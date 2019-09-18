مفاجأة سارة من مايا دياب لجمهورها

متابعة بتجـــــــــــرد: أطلقت النجمة اللبنانية مايا دياب فلتر جديد للتصوير عبر حسابها الخاص على موقع “انستجرام” وهو حصري وخاص لأغنيتها الجديدة “يابا يابا” التي حققت أصداء ايجابية منذ طرحها عبر المتاجر الرقمية الكبرى وأثير الإذاعات.

الفلتر عبارة عن نسخة طبق الأصل عن المكياج الذي استخدمته مايا والراقصين في كليب “يابا يابا” ويتم تطبيقه بوضع الوجه المراد تصويره في وسط الشاشة، ويمكن تشغيله مع الأغنية.

يذكر أن “يابا يابا” من كلمات مؤمن راجح ألحان وتوزيع مودي منير، والكليب من إخراج كريستال يونس.

كما تجدر الإشارة الى أن مايا هي الشخصية العربية الأولى في الشرق الأوسط التي أطلقت فلتر خاص بها على موقع “انستجرام”، فهي تحرص دائمًا على تقديم التقنيات الجديدة والمتميزة لمعجبيها الأمر الذي يجعلها من الأشخاص الأكثر متابعة على مواقع التواصل الإجتماعي.