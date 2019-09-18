نانسي عجرم تشوّق الجمهور لأغنيتها الجديدة: “حسيت إنو هيدي هي”

متابعة بتجــــــــــــرد: ينتظر الجمهور أغنية النجمة اللبنانية نانسي عجرم الجديدة بفارغ الصبر، وذلك منذ أن أعلنت عن استعدادها لإطلاق “سينغل” إلى حين انتهائها من العمل على ألبومها المنتظر.

وشوّقت نانسي متابعيها عبر موقع “تويتر” للأغنية من خلال سلسلة تغريدات كشفت فيها عن بعض تفاصيل “السينغل”. وأكدت نانسي أنها في بداية الأمر كانت بحيرة من أمرها حول الأغنية التي ستطلقها فكتبت: “كنت محتارة أي أغنية اختار لتكون “سينغل” قبل الألبوم.. ولما سمعت هالغنية حسيت إنو هيدي هي”.

وأشارت نانسي إلى أن الأغنية باتت تقريبًا جاهزة للطرح فكتبت: “بعرف كلكن ناطرين.. كل شي صار تقريبًا جاهز”.

واختتمت نانسي عجرم كلامها كاشفةً أنها أحبت هذه الأغنية كثيرًا وأنها مختلفة عن كل الأغاني التي قدّمتها في السابق فكتبت: “رح تسمعوا أغنية أنا حبيتا كتير وحسيتا قريبة لقلبي.. ومختلفة عن كل الأغاني اللي غنيتا قبل”.

تغريدات نانسي عجرم لاقت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور ومحبّيها الذين انهالوا عليها بالتعليقات التي أعربوا من خلالها عن حماسهم للأغنية الجديدة.