فرقة "يو 2" الأيرلندية في الهند 15 ديسمبر

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وكالة الأنباء الفرنسية AFPالأربعاء 2019/9/18 12:02 م بتوقيت أبوظبي
فرقة "يو 2" تعلن عن أول حفل لها في الهند
أعلنت فرقة الروك الأيرلندية "يو 2" عن أول حفل لها في الهند تنوي إحياءه في ختام جولة "جوشوا تري تور 2019" في مدينة بومباي في 15 ديسمبر المقبل.
وتستقطب الهند منذ بضع سنوات مزيدا من النجوم العالميين الذين يقيمون الحفلات فيها في قاعات تغصّ بالحضور، من أمثال بيونسيه وشاكيرا و"كولدبلاي" وديمي لوفاتو وبراين آدمز.
وقال آدم كلايتون، عازف الباص في الفرقة: "يسعدنا أن نشكّل همزة وصل بين دبلن وبومباي"، في حين ذكّر قائد الفرقة بونو بالنضال المشترك بين الهند وأيرلندا للاستقلال عن بريطانيا.
أما "بونو" المغني الرئيسي للفرقة بونو؛ فقد قال للنسخة الهندية من مجلّة "رولينغ ستون": "لدينا الألوان عينها على علم أمّتنا الصغيرة. وعلّق المهاتما غاندي على الكفاح من أجل استقلال أيرلندا".
وأضاف: "رئيس حكومتنا هو طبيب تدرّب في بومباي التي يتحدّر منها والده"، في إشارة إلى رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار المولود لأب هندي.
وتنطلق جولة "جوشوا تري تور 2019" في أوكلاند في 8 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وتشمل محطات في ملبورن وسيدني وبيرث وسنغافورة وطوكيو وسيول ومانيلا.
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