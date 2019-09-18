إطلاق مهرجان “عز ومجد لبنان لسباق الخيل”.. وجمال فياض: لا بديل عن عاصي الحلاني

من ميدان سباق الخيل في بيروت، أطلق “مهرجان كايل”، مهرجان “عز ومجد لبنان لسباق الخيل”Glory horse racing festival الذي سيقام في 12 تشرين الاول المقبل، برعاية رئيس الحكومة سعد الحريري، وبالتعاون مع سفارة الامارات العربية المتحدة التي ستسلم بدورها كأس مهرجان ومسابقة “سمو الشيخ زايد لعام التسامح”.

إطلاق المهرجان جاء في مؤتمر صحافي عُقده أمس بحضور ممثلة سفارة الامارات ميرا الميادي، رئيسة مهرجان “كايل” أمل شومان سليمان، المدير العام للميدان نبيل نصر الله، وأعضاء لجنة “مهرجان كايل” الدكتور جمال فياض، الاعلامية كارن بستاني والاعلامية سعدى انتيباس، الشريك الإداري في شركة Flatlabs Beirut داني معلولي، وحشد من الاعلاميين.

بعد كلمة تقديم للملحق الإعلامي للمهرجان الإعلامي سعيد حريري، تحدثت شومان سليمان حيث اكدت أن “الهدف من تنظيم هذا المهرجان، هو إحياء عز العاصمة بيروت وألقها وميدان سباق خيلها الذي يعد أحد معالم لبنان الثقافية، وذلك من خلال هذا الحدث الذي يشجع على رياضة ركوب الخيل”.

الى ذلك، أعلنت سليمان أن “المهرجان سيقام السبت في 12 تشرين الأول، عند الخامسة عصرا في ميدان سباق الخيل، وستليه سهرة فنية يحييها فارس الغناء العربي الفنان عاصي الحلاني، وتفتتحها الفنانة اللبنانية ليا مخول.”

من جهته، نقل الاعلامي الدكتور جمال فياض تحيات “فارس الاغنية العربية عاصي الحلاني الذي اعتذر عن حضور المؤتمر بعد الحادث الذي تعرض له”، مؤكدا أن وضع الحلاني الصحي في تحسّن، وسيكون حاضرا في 12 تشرين الاول المقبل لإحياء الحفل ومشاركة الحضور أجمل الاوقات، مشددا على أنه لن يكون هناك فنانا بديلا عن الحلاني في هذه السهرة، فهو معروف بحبّه للخيل وأهمية هكذا مهرجان بالنسبة له.

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في المقابل، تحدث نصر الله عن “أهمية إعادة تاريخ هذا الميدان والتألق الذي عاشه بين الخميسنات والستينات والسبعينات اي قبل الحرب اللبنانية”، لافتا إلى أن “برنامج السباق سيتم الإعلان عنه قبل أسبوع من المهرجان وسيتخلله عرض للخيول العربية الأصيلة”.

بدورها، أكدت بستاني “دعمها لهذا المهرجان”، قائلة: “إن ركوب الخيل نشاط ثقافي اجتماعي ورياضي، آمل أن نصل إلى العالمية من خلاله. وسيكون هذا المهرجان مكانا يلتقي فيه من لديهم شغف ركوب الخيل، لا سيما رجال الأعمال”.

اما انتيباس فقد رأت أن “ميدان سباق الخيل في لبنان مصنف عالمي ويعد من أهم الاماكن، يجب الاضاءة عليه”.

من جهته، تحدث معلولي عن “إيمان شركة Flatlabs Beirut بلبنان”، لافتا إلى أنه “سيتم تسليط الضوء في المهرجان على مشاريع عدة هادفة لتشجيع الاستثمار فيها”.

وتبع المؤتمر حفل كوكتيل على شرف الحضور.