Sep 18, 2019 زاوية القراء: تحتفل النجمة ماغي بوغصن اليوم الاربعاء، 18 أيلول/سبتمبر بعيد ميلادها. وبهذه المناسبة أحبت مريم من دولة الإمارات أن تهدي النجمة اللبنانية قالب حلوى مليء بصور لبعض أعمال ماغي الدرامية والسينمائية. Advertisements واللافت ان القالب أتى على شكل شجرة مثمرة. وعبّرت مريم عن حبها الكبير لماغي بهذه الجملة المؤثرة: “كل عام ماغي بوغصن بألف خير … عيد ميلاد سعيد”. وتابعت: “أرغب في أن أهدي إليكِ شجرة من أجل أن تظلِّل عليكِ، وتحميك من أي خطر، وتعطيكِ كل الثمار، وكل سنة وأنتِ صديقتي وبخير دائماً.”.







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كانت هذه تفاصيل خبر زاوية القراء: معجبة تقدم لـ ماغي بوغصن هذه الهدية في عيدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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