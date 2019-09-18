إيغل فيلمز: سيلفستر ستالون يعود بأقوى أفلامه “رامبو” في هذا التاريخ

Sep 18, 2019
بعد سلسلة أفلام (رامبو) التي اكتسحت العالم وحققت نجاحات منقطعة النظير، يعود النجم العالمي سيلفستر ستالون بالجزء الأخير من السلسلة، بعنوان Last Bloodوهو الفيلم الذي ينتظره عشاق الأكشن والإثارة والغموض بفارغ الصبر، لينطلق عرضه حول العالم، كذلك في صالات السينما اللبنانية والعربية يوم الخميس 19 سبتمبر الحالي.
الفيلم الذي تمتلك شركة Eagle Films حقوق توزيعه في العالم العربي وفي منطقة الشرق الأوسط، يحكي قصة رجل تتعرض ابنة صديقه للاختطاف، فيضطر للتدخل، قاطعاً الحدود الأميركية – المكسيكية، ليجد نفسه أمام واحدة من أخطر العصابات وأكثرها قسوة.
الفيلم إخراج Adrian Grunbery، ويتوقع المتابعون أن يكون أنجح نسخة من أفلام (رامبو) باعتباره فيلماً مشوقاً ومختلفاً، وأكثرها استقطاباً للمشاهدين عبر شباك التذاكر عالمياً.
لمشاهدة الإعلان الخاص بالفيلم:
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