شمس تتعاطفُ مع نسرين طافش مجدّدًا: مو عاجبني اللي يصير لها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أظهرت الفنانة الكويتية شمس تعاطفها مع نسرين طافش، بعد الهجوم الذي تعرّضت له مؤخرًا من قبل زملائها في الوسط الفنيّ.

وقالت شمس عبر إنستغرام: "هذي الانسانه مو عاجبني اللي جالس يصير لها، من هجوم غير مبرر لاني اعرفها شخصيًا وحاسه ان الكتابة ما راح تخليني أعبّر، عن إللي في داخلي من ضيقه، فراح اعمل فيديو أعبر فيه عن موقفي".

وارفقت شمس صورة لـ"طافش"، وتفاوتت الآراء حول ما كتبته، فهناك من رفض هذا الموقف بحجة المواقف السلبية لنسرين طافش مع الفنانين، والبعض الآخر أيّده بسبب أنّ ما تعرّضت له أصبح أكثر من اللازم.

من ناحية أخرى، تشارك شمس في الاحتفالات الوطنية المقامة في السعودية، وسبق لها المشاركة في احتفالات العيد التي أقيمت في الرياض، وتعرّضت حينها لبعض الانتقادات التي طالبتها بتقديم الأفضل.

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وكانت طافش قد استعانت بمنشور للفنانة شمس الكويتية في وقت سابق، عبارة عن فيديو لأحد الشُّعراء مُعلقة أنّه رسالة لكل "حيوان" يحاول تصغيركِ أمام الآخرين وأمام نفسكِ، لُتعيد طافش نشرها، مؤكّدة من جانبها أنّها رسالة ضروري لكل "حيوان وحيوانة" يحاول إحباط أي شخص والحديث عنه، ردًا منها على تصريح مواطنتها ديمة الجندي الأخير، واتّهامها لها بأنّها شخص مؤذٍ تسبّب في خراب بيت صديقتها الفنانة ديما بياعة.