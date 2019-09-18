"إجازة" أول مسلسل سعوديّ على نتفلكس.. وهؤلاء هم أبطاله!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرِضُ شبكة "نتفليكس" العالمية خلال شهر أكتوبر المقبل، مسلسل "إجازة" وهو أوّل مسلسل سعوديّ يُعرض عليها.

وتدور أحداث المسلسل في 30 حلقة ضمن قالب الحركة والتشويق وبتقنيات سينمائية عالية الجودة، ممّا يعد ازدهارًا كبيرًا وتنوّعًا ثريًا في الدراما السعودية.

ويروي مسلسل إجازة قصّة رجل يعيش حالات شكّ، ويعتقد أنّ من حوله متآمرون عليه، فيقرّر الانتقام منهم، وذلك بإطار تشويقيّ ممتع.

وتشهد الدراما في السعودية تطورًا كبيرًا في مختلف مجالاتها، وذلك تماشيا مع رؤية المملكة المستقبلية في التطوّر بجميع المجالات.

وقالت الفنانة السعودية مروة محمد، وهي إحدى أبطال المسلسل: "عملت مع فريق جميل ومهني، بدءا من النص وصولا للإخراج والإنتاج والممثلين، فالجميع متميز".

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وأضافت: "لقد اختلفت الفنانة السعودية عن الأمس، وبدأت تأخذ فرصها وحقها في الظهور، وهناك طلب فني واسع على الممثلات السعوديات".

وأكّدت أنّه: "يتم تدريس الفن في المعاهد والجامعات كمادة من ضمن المواد الدراسية".

مسلسل إجازة من بطولة تركي اليوسف، وأسيل عمران، ومروة محمد، وعبد العزيز الفريحي، ومن إنتاج إياد الخزوز، وإخراج محمد لطفي.

ومن المتوقع أنْ يحصد المسلسل السعودي نسبَ مشاهدة عالية، ومتابعة جماهيرية واسعة، على شبكة نتفلكس التلفزيونية، التي بدأت تجذب المشاهد العربي بشكل قويّ في الآونة الأخيرة.