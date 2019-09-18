الفنانة ياسمين على فى ضيافة برنامج "شريط كوكتيل"

يستضيف برنامج "شريط كوكتيل"، الذى يقدمه الفنان هشام عباس عبر قناة "الحياة"، الفنانة ياسمين على، غدا الخميس فى تمام العاشرة مساءً والنصف، فى حوار مشوق عن مشوارها الفنى وأحدث أعمالها.

ومن المقرر أن تغنى ياسمين على مع مقدم البرنامج النجم هشام عباس، جنبًا إلى جنب مع بعض الأغانى الأخرى، حيث يتم عمل "كوكتيل" من الأغانى للبرنامج.

برنامج "شريط كوكتيل" يذاع يوم الخميس من كل أسبوع، عبر شاشة قناة الحياة، ويعتمد على استضافة الفنانين والمطربين، للحديث عن الفن ومشوار كل منهم، كما يؤدى الضيف مع هشام عباس العديد من الأغنيات لإنشاء "شريط كوكتيل" من الأغانى بالاستوديو.

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