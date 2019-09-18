أزمة جديدة بين سارة الطباخ ومحمد الشرنوبي

من جديد نشبت أزمة جديدة بين المنتجة سارة الطباخ وخطيبها السابق الفنان محمد الشرنوبي.

تفاصيل الأزمة هذه المرة خاصة بشركة الإنتاج التي تمتلكها المنتجة سارة الطباخ والتي تؤكد أنها الوكيل الحصري لإدارة كافة أعمال الشرنوبي الفنية، حيث أصدرت تحذيرا للفنان محمد الشرنوبى من التوقيع مع أي شركة إنتاج، دون العودة إلى شركتها باعتبارها الوكيل الحصري لإدارة أعمال الفنان وفقا للتعاقد المبرم بينهما في 1 سبتمبر 2017.

وجاء التحذير بعدما نما إلى علم الشركة أن محمد الشرنوبى يتفاوض مع بعض شركات الإنتاج على أعمال فنية جديدة، فيما يتردد بأن الشرنوبي وقع بالفعل مع المنتج أحمد عبد الباسط، على بطولة فيلم «شريط ٦».

ونشر المنتج أحمد عبد الباسط، صورة تجمعه بالفنان محمد الشرنوبي، مصحوبة بخبر عن توقيعه على بطولة الفيلم ليكون ثاني التعاقدات بعد الفنان خالد الصاوي.

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ويعقد «عبد الباسط» جلسات عمل مكثفه مع المخرج محمد سلامة من أجل الانتهاء من باقي تحضيرات العمل الذي تم الاستقرار على تصويره خلال الأيام المقبلة

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