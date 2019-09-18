أنغام تنضم لانتفاضة الفنانين «مصر هتفضل أم الدنيا معاك ياريس»

القاهرة - لايف ستايل انضمت المطربة أنغام لانتفاضة الفنانين مع هاشتاج "احنا معاك ياريس" لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. وقالت أنغام في فيديو عبر "الفيس بوك": "طول عمرنا مصريين ومؤمنين أن مصر أم الدنيا وهتفضل أم الدنيا وهتبقى أم الدنيا اكتر ومعاك يا ريس وبجيشها وبإراداتنا احنا معاك يا ريس". وشارك عدد كبير من النجوم في الهاشتاج لدعم الرئيس وهم: "محمد فؤاد وبيومي فؤاد وحجاج عبد العظيم وأحمد بدير وشعبان عبد الرحيم وحسام داغر وأحمد شيبة ومحمد لطفي وأحمد فلوكس وحكيم ومحمود عبد المغني وهنادي مهنا وهاني شاكر وطارق عبد الحليم"، قائلين: "احنا معاك وفي ضهرك يا ريس.. الشعب معاك والجيش خط أحمر.. ويسقط كل خائن قد يهمك ايضاً: الفنانة أنغام تنشر فيديو جديد برفقة أحمد إبراهيم لإغاظة ياسمين عيسى

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