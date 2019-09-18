كارول سماحة تتغلب على موقف محرج بطريقة عفوية

تداول عدد من جمهور الفنانة البنانية كارول سماحة، مقطع فيديو على تويتر، ظهرت فيه الأخيرة ضمن أحدث حفلاتها بمهرجان بكاسين في لبنان، الذي أحيته قبل يومين.



وظهرت كارول سماحة، في مقطع الفيديو تتغلب على موقف محرج تعرضت له بالحفل بطريقة عفوية، حيث كانت تغني مع الجمهور تحت المسرح، وحينما قررت الصعود وجدت المسرح عاليًا عليها والفستان يعيقها، فقررت الصعود على ركبتيها، بطريقة عفوية، حتى أعانها أحد الجاردات.

يذكر أن أحدث أعمال كارول سماحة الفنية، كانت أغنية "بتآمن بالصدفة"، وهي أغنية ترويجية لفيلمها "بالصدفة" المنتظر عرضه 26 سبتمبر الحالي.

وفيلم "بالصدفة" من بطولة كارول سماحة، بديع أبو شقرا، باميلا الكيك، منير معاصري، غريتا عون، سامي أبوحمدان، وجيهان غماس، وقصة كلوديا مرشليان، وإخراج باسم كريستو.

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