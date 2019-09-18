شيرين رضا تكشف ما قالته لها دينا الشربيني عن أغنية "يوم ثلاث"

كشفت الفنانة المصرية شيرين رضا، عن رد فعلها على أغنية “يوم تلات”، والتي أطلقها طليقها المطرب عمرو دياب، من ألبومه الجديد “أنا غير”.

علقت شيرين رضا، خلال لقائها في برنامج “The Insider بالعربي”، والمذاع على قناة دبي الفضائية، على الكوميكس التي نظمها رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الأغني، إنها سعدت بهذه التعليقات التي وصفتها بخفة الدم وأكدت أن أول من أرسل إليها تلك الكوميكس كانت الفنانة دينا الشربيني.

وأضافت: “الأغنية حلوة ومعتقدش أن أي حد من المؤلف أو الملحن هيعرف إن الكلام ده كله هيحصل على الأغنية دي، الناس دمها خفيف الكوميكس اللي بيتعمل على الأغنية شربات”.

أغنية “يوم تلات” من كلمات تامر حسين ومن ألحان عزيز الشافعي ومن توزيع أسامة الهندي.

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كان الشاعر الغنائي تامر حسين، قد رد على تعليقات البعض حول طريقة إقناعه للهضبة بغناء هذه الأغنية قائلًا: “دي جرأة تُحسب له أكثر ما تُحسب لي”.

أعلنت شيرين رضا، موقفها من المشاركة في الجزء الثالث من فيلم “الفيل الأزرق”، قائلة: “في الحقيقة لا أعرف شيئا عن فيلم “الفيل الأزرق 3” وفي حال تنفيذه لا أرغب في المشاركة به، وأتمنى أن تنتهي “ديجا” بحادث سيارة أو أن يلتهمها “نائل”.

وعن سبب رفضها المشاركة في الفيل قالت شيرين لبرنامج The Insider بالعربي: “تعذبت كثيرا خلال تصوير الفيلم بسبب شخصية “ديجا” ورغم أنها ظهرت لدقائق قليلة فقط خلال الأحداث ولكن التحضير للشخصية كان صعب، إذ أن رسم التاتو أستغرق أكثر من 13 ساعة، وبعدها رسمت تاتو أخر استغرق 6 ساعات أخرى، فضلا عن تصوير الملصق الدعائي للفيلم”.