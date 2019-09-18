كريم فهمي ينشر صورة مع زوجته: "حد ليه شوق في حاجة"

نشر الفنان كريم فهمي صورة تجمعه بزوجته دانيا البناوي، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وأخفى وجهيهما.

وعلق فهمي، على الصورة: "حد ليه شوق في حاجة؟، مساء الفل على المحترمين، ولاد الناس المتربية".

وتعرض كريم فهمي منذ أيام لبعض الهجوم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشر صورة لابنتيه ناعومي وكاميليا.

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يُذكر أن الفنان كريم فهمي يقوم حاليا بتصوير دوره في فيلم "ديدو"، من بطولة بيومي فؤاد، أحمد فتحي، حمدي الميرغني، محمد ثروت، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو وغيرهم، وهو من إنتاج كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي.

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