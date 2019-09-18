ردة فعل صادمة لنجوم الفن تُثير غضب رواد التواصل الاجتماعي

يحرص النجوم على الظهور بمظهر خاص من خلال المنصات الرسمية لهم على مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل تفاعلهم مع الملايين من محبيهم، من خلال إعلان عن تفاصيل فنية جديدة ومشاركة بعض الاهتمامات اليومية والشخصية، أو حتى إطلاع الجمهور على عائلات النجوم وأبنائهم، هو ما يتواصل به النجوم مع محبيهم، إلا أن الأمر حينما يخرج عن السيطرة عادة ما تكون ردة الفعل صادمة، وهو الأمر الذي حدث مع أكثر من نجم خلال الفترة الماضية، ولعل أبرزهم وأحدثهم هو الفنان أحمد فهمي.

رد عنيف على المنتقدين

حيث اعتاد فهمي على الرد بلهجة عنيفة على من ينتقده أو يتجاوز معه في الحديث عبر السوشيال ميديا، ذلك الأمر الذي دفع عائلته وأصدقاءه أن يطلبوا منه الهدوء في التعامل مع الجمهور.

إلا أن ما حدث مع شقيقه كريم فهمي دفعه للغضب والخروج عن النص، حيث نشر كريم فهمي صورة تظهر فيها طفلتيه، إلا أنه تعمد إخفاء وجه طفلتيه، ذلك الأمر الذي سخرت منه متابعة وظلت تسخر من مظهر الطفلتين.

التحلي بالأدب

وهو ما تعامل معه كريم فهمي بهدوء وطلب من المتابعة أن تتحلى بالأدب وألا تتنمر على طفلتيه، إلا أن الوضع لم يعجب أحمد فهمي الذي خرج عن النص وسب الفتاة، مؤكدا أن هذا النوع من المتابعين لا يستحق سوى الرد بهذه الطريقة، كما طالب شقيقه بألا يتحدث بأدب مع هذه النوعية من الجمهور.

ما قام به فهمي أعاد للأذهان العديد من المواقف التي كان بطلها هو أيضا بسبب غيرته على زوجته هنا الزاهد تارة، أو رفضه لانتقادات الجمهور تارة أخرى.

اتهامات بالغيرة

كما أن الأمر حدث من عدد آخر من النجوم، حيث خرجت عبير صبري عن النص بسبب متابعة سخرت من صورة لها وهي تأكل الفاكهة، فما كان من الفنانة المصرية إلا سب المتابعة واتهامها بالغيرة.

وفي مناسبة أخرى سألت واحدة من متابعي عبير صبري عن موعد طلاقها من زوجها وتهكمت على زواجها، فما كان من عبير سوى الرد قائلة "عقبالك".

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تجاهل التعليقات الساخرة

عادة ما يحاول النجوم تجاهل هذه النوعية من التعليقات وعدم التعامل معها حتى لا يتجاوزون مع الجمهور في التعليقات، إلا أن البعض لا يتحمل الأمر ويقرر الرد.

وهو ما قامت به رانيا محمود ياسين مع متابعة لها على "انستغرام"، وذلك بعدما نشرت صورة لها بصحبة زوجها الفنان محمد رياض فعلقت

عليها المتابعة قائلة "كيف يتحملك زوجك؟"، فما كان من رانيا محمود ياسين إلا توبيخها.

"لا تتابعوني"

فيما قررت ياسمين رئيس من قبل أن ترد بشكل عام وتوجه رسالتها للجميع، وهو ما حدث حينما انتقد الجمهور تصرفاتها مع طفلها، وهو ما جعلها تنشر مقطع فيديو تهاجم فيه المنتقدين وتطالبهم بألا يتابعوها أو يشاهدوا الفيديوهات التي تقوم بنشرها.

ولم تسلم شيرين رضا من الأمر بعدما فقدت أعصابها من قبل، حينما انتقدت واحدة متابعيها أحد أفلامها، فما كان منها إلا أن ترد قائلة "نسيب السينما لأمثالك"، كما هاجمت واحدا من متابعيها وتمنت أن يخسف الله به الأرض أو يسامحه بسبب ما قاله.

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