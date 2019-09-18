شكرا لقرائتكم خبر عن نادر أبو الليف ينتهى من تسجيل 3 أغنيات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب نادر أبو الليف من تسجيل 3 أغنيات جديدة، الأولى والثانية من كلمات هشام صادق، وتوزيع الموسيقي صادق عادل، والثالثة كلمات وألحان هشام صادق، وتوزيع محمد شفيق.

ومن المقرر أن يتم طرح تلك الاغاني على فترات متباعدة بالأيام المقبلة، و يراهن أبو الليف علي تلك الاغاني بقوة حيث يقدمها بشكل مختلف تماما عن أعماله السابقة.

من ناحية أخرى يشارك أبو الليف فى مسرحية "كينج كونج" من إنتاج فرقة تحت 18، بقيادة الفنان وليد طه، التابعة للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الدكتور عادل عبده.

Advertisements

كما يعمل حاليا المطرب نادر أبو الليف على اللمسات الأخيرة والنهائية لألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة ويتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين فمن الشعراء السيد على، وأحمد القبطان، وهشام صادق،أما الملحنين عماد تاج، ومحمود صادق، والموزعين مورو، وأسامة عبد الهادي، وصادق عادل صادق، وغيرهم ويشمل 12 أغانى تتنوع بين الدراما والشعبى والرومانسية ومازال فى مرحلة الاستقرار على اسمه كما أكد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365".

يذكر أن آخر أعمال أبو الليف أغنية "أهلاً بيك"، احتفالاً ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت فى مصر، من كلمات السيد على، وألحان وتوزيع رامى المصرى.