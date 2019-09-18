محمد فراج لـ"الخليج 365": " الجونة هيكون أكبر مهرجان في الشرق الأوسط"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

يستعد الفنان محمد فراج للمشاركة في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، بدورته الثالثة، المقرر انطلاقها في 19 سبتمبر الجاري.

وقال "فراج"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "المهرجان سيخرج بشكل مشُرف ومبهر فنيا وتنظيميا، كما اعتاد في دورتيه السابقتين، مضيفا: "أتمنى الناس كلها تنبسط جمهور ومدعوين وفنانين وجميع الحضور في المهرجان".

وأضاف: "المهرجان يحظى باهتمام كبير من الجميع، وهيكون أكبر مهرجان في الشرق الأوسط".

جدير بالذكر أن مهرجان الجونة السينمائي من المقرر انطلاق دورته الثالثة، غدا الخميس 19 سبتمبر، على أن تستمر فعالياته حتى 27 من الشهر نفسه، بحضور نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم.