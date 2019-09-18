محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
يستعد الفنان محمد فراج للمشاركة في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، بدورته الثالثة، المقرر انطلاقها في 19 سبتمبر الجاري.
وقال "فراج"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "المهرجان سيخرج بشكل مشُرف ومبهر فنيا وتنظيميا، كما اعتاد في دورتيه السابقتين، مضيفا: "أتمنى الناس كلها تنبسط جمهور ومدعوين وفنانين وجميع الحضور في المهرجان".
وأضاف: "المهرجان يحظى باهتمام كبير من الجميع، وهيكون أكبر مهرجان في الشرق الأوسط".
جدير بالذكر أن مهرجان الجونة السينمائي من المقرر انطلاق دورته الثالثة، غدا الخميس 19 سبتمبر، على أن تستمر فعالياته حتى 27 من الشهر نفسه، بحضور نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد فراج لـ"الخليج 365": " الجونة هيكون أكبر مهرجان في الشرق الأوسط" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.