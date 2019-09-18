تراند اليوم : عارية تمامًا.. تسريب صور جنسية لفنانة شهيرة

تمكن هاكرز من اختراق حساب فنانة شهيرة، وقام بتسريب صور جنسية لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
ووقعت مغنية البوب الأمريكية الشهيرة نيكول شيرزينغر ضحية للهاكرز، حيث تم اختراق حسابها على إنستجرام وتسريب صورة جريئة لها لمتابعيها البالغ عددهم 5 ملايين.
حيث تعرض حساب نيكول (41 عامًا) للاختراق، بينما كانت نائمة غير مدركة لما يحدث، وذلك بعد قضائها سهرة طويلة في حفل Creative Arts Emmys يوم السبت.
ووفقًا لما ورد في صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، كان الهاكرز قد نشروا صورة فاضحة للمغنية الأمريكية مع الادعاء على لسانها، بأن هناك فيديو جنسيًا لها ترغب في كشفه لمتابعيها.
وبحسب ما كشفته التقارير، قال المنشور المزيف على إنستجرام: ”فلتذهبوا إلى قصتي وحملوا ذلك التطبيق المجاني، وإذا تم تحميل التطبيق 5 آلاف مرة، سأعرض لكم الفيديو الجنسي الخاص بي“.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن رؤية تعليق لنيكول على المنشور يقول: ”أحبكم جميعًا يا أحبائي“، وهو تعليق مزيف لنيكول حصد 6 آلاف إعجاب.
فيما قال البعض إن الصور الفاضحة مزيفة، حيث كشف الخبراء أن الهاكرز استخدموا الفوتوشوب لتركيب رأس نيكول على جسد شابة أخرى عارية لا ترتدي سوى جاكت أبيض.