بالفيديو: نهى نبيل تسخر من فرح الهادي وتتنمر عليها

صدمت الإعلامية الكويتية نهى نبيل متابعيها بظهورها في فيديو سخرت فيه من الفنانة فرح الهادي. وبدت الإعلامية وهي تجلس في السيارة وقامت بتقليد طريقة لفظ الممثلة لبعض الكلمات.

وعلقت على مناداة الأخيرة لزوجها بـ”عغيل” وعلى تسميتها المغرب بالـ “مقرب”، مشيرة إلى وجود فرق واضح بين حرفي القاف والغاء وأنه يمكن لفظ كل منهما بطريقة مختلفة تماماً عن الآخر.

وتفاعل معها المتابعون الذين انقسمت أراؤهم بين مدافع عن فرح ومنتقد لها. ويشار إلى أن الهادي احتفلت مؤخراً بذكرى مرور عامين على زواجها من الفنان عقيل الرئيسي من خلال صورة نشرتها على حسابها وحققت أكثر من 102 ألف إعجاب.

وأرفقتها بالتعليق: “زوجي الغالي. شكراً انك دايماً واقف معاي. شكراً انك ظهري وسندي. شكراً لأنك قاعد تحقق أحلامي. شكراً على عطائك. ألف الحمدلله على الحظ والقدر اللي جمعني معاك. الحمدلله ان الله اختارني وكتبلي إني أكون زوجتك ومن نصيبك. الحمدلله ان الله رزقني زوج وأبو وصديق يخاف علي ويحبني حب صادق نظيف. الله عوضني فيك. الحمدلله على نعمة وجودك في حياتي”.