هند صبري تفاجىء متابعيها بلوك جديد وتاتو غريب!

كتب امير فتحي في الأربعاء 18 سبتمبر 2019 09:56 صباحاً - شاركت الفنانة التونسية هند صبري متابعيها وجمهورها عبر حسابها على انستغرام بصورة جديدة من أحدث ظهور لها. وظهرت هند صبري في الصورة بشكل جرئ، حيث كشفت ملابسها عن ظهرها بالكامل، مع رسم تاتوه عبارة عن وردة أعلى الكتف، ونالت الصور إعجاب عدد كبير من متابعيها، وتفاعلوا معها بالعديد من التعليقات. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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