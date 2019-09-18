سمر المقرن تسئ إلى ” عمرو أديب ” .. وتركي آل الشيخ يدخل في مشادة كلامية معها

كتب امير فتحي في الأربعاء 18 سبتمبر 2019 09:56 صباحاً - تحدث الإعلامي المصري “عمرو أديب ” في حلقة يوم أمس من برنامجه ” الحكاية ” المذاع على قناة ” mbc مصر ” عن إصدار هيئة الترفيه والتي يرأسها المستشار ” تركي آل الشيخ ” لبرنامجها بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية والفعاليات التي يتضمنها في مختلف مناطق المملكة .

وذكر عمرو أديب بعضا من الأنشطة والفعاليات التي تقام مثل مسابقات الشعر والرقص بالعصا والرسم وإنها ليست حفلات موسيقية فقط .. وأن الشعب السعودي يستحق أن يحظى بهذه الفعاليات .

ونشر رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه الشخصي على موقع ” تويتر ” تغريدة تتضمن مقطع فيديو لحديث عمرو أديب عن فعاليات اليوم الوطني بالمملكة .

وكتب معلقا على الفيديو قائلا : ” ويجيك واحد في الأخير يقول ما فيه إلا حفلات غنائية ” .

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لترد الكاتبة السعودية ” سمر المقرن ” على تغريدته وتكتب في تعليقها عليها : ” ليتك حطيت أحد من عيالنا .. هذا مثله مثل غيره وقف الدراهم ويقلب .. بس السعودي ما ينباع ولا يشترى ” .

ليخرج تركي آل الشيخ بالرد على تعليقها غاضبا ويعلق قائلا : ” ما اسمح لك .. ومو انتي الي تختاري من احط ومن لا ! وياليتك ركزتي في المحتوى ” .

وترد سمر المقرن على تغريدته في محاولة منها لإصلاح وتهدئة الأمر وتكتب : ” كل عام ووطننا بخير ” .

ولكن لم يتوقف تركي آل الشيخ عن مواصلة الهجوم عليها وقال : ” مافيها كلام هاذي .. لكن اسف ان وحده بهالمنطق تكتب بجريدة كبيرة .. اللي كتبتيه في تجاوز وعنصرية غير مقبولة ” .