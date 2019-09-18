كتب امير فتحي في الأربعاء 18 سبتمبر 2019 09:56 صباحاً - تحدث الإعلامي المصري “عمرو أديب ” في حلقة يوم أمس من برنامجه ” الحكاية ” المذاع على قناة ” mbc مصر ” عن إصدار هيئة الترفيه والتي يرأسها المستشار ” تركي آل الشيخ ” لبرنامجها بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية والفعاليات التي يتضمنها في مختلف مناطق المملكة .
وذكر عمرو أديب بعضا من الأنشطة والفعاليات التي تقام مثل مسابقات الشعر والرقص بالعصا والرسم وإنها ليست حفلات موسيقية فقط .. وأن الشعب السعودي يستحق أن يحظى بهذه الفعاليات .
ونشر رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه الشخصي على موقع ” تويتر ” تغريدة تتضمن مقطع فيديو لحديث عمرو أديب عن فعاليات اليوم الوطني بالمملكة .
وكتب معلقا على الفيديو قائلا : ” ويجيك واحد في الأخير يقول ما فيه إلا حفلات غنائية ” .
لترد الكاتبة السعودية ” سمر المقرن ” على تغريدته وتكتب في تعليقها عليها : ” ليتك حطيت أحد من عيالنا .. هذا مثله مثل غيره وقف الدراهم ويقلب .. بس السعودي ما ينباع ولا يشترى ” .
ليخرج تركي آل الشيخ بالرد على تعليقها غاضبا ويعلق قائلا : ” ما اسمح لك .. ومو انتي الي تختاري من احط ومن لا ! وياليتك ركزتي في المحتوى ” .
وترد سمر المقرن على تغريدته في محاولة منها لإصلاح وتهدئة الأمر وتكتب : ” كل عام ووطننا بخير ” .
ولكن لم يتوقف تركي آل الشيخ عن مواصلة الهجوم عليها وقال : ” مافيها كلام هاذي .. لكن اسف ان وحده بهالمنطق تكتب بجريدة كبيرة .. اللي كتبتيه في تجاوز وعنصرية غير مقبولة ” .
كانت هذه تفاصيل خبر سمر المقرن تسئ إلى ” عمرو أديب ” .. وتركي آل الشيخ يدخل في مشادة كلامية معها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.