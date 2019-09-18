أنغام تعلن عن موعد حفلها المقبل في السعودية

متابعة بتجــــــــــرد: كشفت الفنانة المصرية أنغام، عن موعد حفلها المقبل في السعودية.

وتستعد أنغام لإحياء حفل غنائي في المملكة العربية السعودية، الأحد 22 سبتمبر الجاري، ضمن سلسلة حفلات اليوم الوطني للسعودية الـ89.

وأعلنت أنغام عن الحفل على حسابها الرسمي بـ”انستجرام”، ونشرت البوستر الدعائي للحفل الذي سيشاركها فيه الفنان السعودي محمد عبده، وتركي عبد الله. وعلقت أنغام على الصورة، قائلة “حفلات اليوم الوطني السعودي”.

يذكر أن أنغام طرحت منذ أشهر ألبومها الجديد “حالة خاصة جدا”، وحققت من خلاله ردود أفعال إيجابية ونسبة مشاهدات مرتفعة.