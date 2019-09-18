اسم عربي.. سر خلاف كيم كارداشيان مع شقيقتها كيندال

متابعة بتجــــــــــرد: كشفت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان، عن أن سر خلافها مع شقيقتها كيندال جينر، هو رفضها إطلاق اسم عربي على الابن الرابع لكيم.

وأعربت كيم كارداشيان، 38 عاما، استغرابها من جينر، عارضة الأزياء الشهيرة، التي تبلغ من العمر 23 عاما، بعد أن أجرت الأخيرة مقابلة مع برنامج “تو نايت شو”، في وقت سابق من هذا الشهر.

وقالت شقيقة كيم كارداشيان، إنها اعترفت بأنها لا تحب اسم “سالم” الذي منحته كيم وزوجها كانيه ويست، لطفلهما البالغ من العمر 4 أشهر، وعلقت كيم “رأيت هذه المقابلة التي قامت بها كيندال خلال البرنامج”.

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وقالت نجمة تلفزيون الواقع، إن كيندال وشقيقتها الصغرى كايلي، البالغة من العمر 22 عاما، كانتا مشاركتين بشدة في القرار، مضيفة “هناك فترة سماح يجب عليك فيها تسمية طفلك، قبل أن تضطر إلى الذهاب إلى المكاتب الحكومية وتسجيل الأوراق، 10 أيام فقط لتسمي طفلك أو يقومون بتسميته جون دو”.

وأوضحت “كان لدينا ساعة، استيقظت في الصباح وكان كانيه مشغولا بالعمل، لذلك اتصلت بأخواتي وكانت كيندال متاحة وقلت لها تعالي الآن لن تغادري المنزل حتى نحصل على الاسم”.