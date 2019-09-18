النجمة كورتني لوف: إبن الملكة إليزابيث أتى إلى منزلي وتحرّش بي!

متابعة بتجــــــــــــرد: كشفت صحيفة The Sun البريطانية أن النجمة الأميركية كورتني لوف تعرضت للتحرش من قبل الأمير أندرو، الإبن الثاني لملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.

وقالت النجمة، 55 عاماً، في حديث لصحيفة The Sun البريطانية: “كنت مستلقية في السرير عندما دق جرس منزلي عند الواحدة من بعد منتصف الليل. كان الإبن الثاني للملكة برفقة حارس، أتى من دون أي موعد مسبق”.

وأضافت: “قال لي إنه يريد أن يمضي ليلة ممتعة في هوليوود وإنه بإمكاني أن أساعده على ذلك. أراد علاقة وكان يتغزل بشكل واضح”.

وتابعت الممثلة والمغنية: “قدمت له كوباً من الشاي وكنت أعتقد أنه من الجيد أن أستخدم لذلك كوب “فينتدج” من البورسلين مزيناً برسم لوجه الملكة. وجدنا هذا طريفاً. وجلسنا على الأريكة قرب الموقد. وفي هذه اللحظة أصبح متطلباً”.

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وأشارت لوف إلى أنها لم تمكّنه من بلوغ مآربه وأنه غادر منزلها بعد 45 دقيقة. واعتبرت أن هذا أكثر ما واجهته في حياتها سريالية.

ويشار إلى أن اسم الأمير أندرو ذكر في إطار ما عرف بقضية إيبستين رجل الأعمال الأميركي الذي وجد ميتاً في غرفته في منهاتن بعد ضلوعه في قضية استغلال للقاصرات. وأشارت إحدى الضحايا إلى أن شقيق الأمير تشارلز كان شريكاً في ذلك.

إلا أن النجمة الأميركية عادت وأنكرت كل ما كشفته الصحيفة المذكورة.