إندونيسيا ترفع سنّ الزواج للحدّ من ظاهرة زواج القاصرات

متابعة بتجــــــــــرد: رفع البرلمان الإندونيسي سنّ الزواج إلى 19 عاماً، في سعي منه للحدّ من ظاهرة زواج القاصرات في البلاد.

وذكر الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لمجلس النواب الإندونيسي في بيان أنّ اتفاقاً بالإجماع قد حصل لإعادة النظر في قانون الزواج الحالي في البلاد. وتنصّ القوانين الحالية على أنّه يُسمح للشابات بالزواج بداءً من سنّ الـ 16 مقابل سنّ الـ 19 للشباب.

كما يسمح القانون الحالي للأهل بطلب تشريع زواج شاباتٍ في سنّ أصغر من 16 من السلطات المحليّة أو من المحاكم الروحية، من دون حدّ أدنى للسنّ لذلك.

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وتُعتبر إندونيسيا ثامن دولة من حيث عدد زواج القاصرات في العالم، وفق Girls Not Brides، وهي شراكة عالمية تسعى للحدّ من زواج الأطفال.

ووفق منظمة اليونيسف، 14 بالمئة من فتيات إندونيسيا قد تزوّجن قبل بلوغهنّ سنّ الـ 18، وواحد بالمئة منهنّ قبل بلوغهن سنّ الـ 15.

ومن العوامل التي أدّت إلى تكاثر هذه الظاهرة في البلاد الفقر، مفهوم الشرف عند العائلات، العادات الاجتماعية، التقاليد والقوانين الدينية.