راشد الماجد في المرتبة الأولى

متابعة بتجــــــــــرد: سيطر الفنان السعودي راشد الماجد على المركز الأول بأغنية “بترجعين ” في برنامج “توب 40″، المذاع عبر كافة قنوات “روتانا” و”ال بي سي”، بعد أن كانت بالمركز الخامس في الأسبوع الماضي، وذلك بفضل تصويت الجمهور.
أغنية “صباحي إنت” من كلمات الشاعرة الإماراتية جموح، ألحان فايز السعيد، وزيع مهند خضر ومكساج حسين بركات، وتم تنفيذها وإطلاقها تحت إشراف الشاعر الإماراتي علي الخوار ومن خلال شركة الخوار للإنتاج الفني.
تجدر الإشارة إلى أن راشد الماجد انضم مؤخرًا إلى شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات في احتفالية كبيرة حضرها نخبة من أهل الفن.
لمشاهدة فيديو أغنية “صباحي إنت”:
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