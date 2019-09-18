خاص- مازن حايك يعلن عن موسم جديد من “ارابز غوت تالنت” وهذا ما كشفه

بعد ان ابهرت الفرقة اللبنانية “مياس” حاملة لقب الموسم السادس من “ارابز غوت تالنت” الجمهور عقب مشاركتها في النسخة البريطانية من البرنامج، أكد المتحدث الرسمي بإسم مجموعة MBC مازن حايك في حديث مع موقع “الخليج 365” الى ان المحطة استثمرت جداً ببرامج المواهب ومنها “ارابز غوت تالنت”.

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وشدد “حايك” على حرص الشيخ الوليد الابراهيم شخصياً على الاستثمار بالشباب العربي وبمواهبه وبطاقاته، بالاضافة الى حرص العميد علي جابر على هذه المواهب كونه برئاسة قنوات MBC ومدير عام وضمن لجنة التحكيم البرنامج فمن السهل ان يطور مهاراتهم.

وعبّر “حايك” عن فخره بوصول الفرقة الى “بريطانيا غوت تالنت”، كما كان فخوراً بوصول ايمان بيشه الى “اميركا غوت تالنت”، ايضاً على الصعيد اللبناني فخور ان فرقة لبنانية وصلت بمفردها دون أي مساعدة وبمجهود شخصي فهذا انجاز بحد ذاته للبنان وللفرقة.

وأعلن “حايك” عن انطلاق التحضيرات لموسم سابع من “ارابز غوت تالنت”.