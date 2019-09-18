فستان كارول سماحة يضعها في موقف مُحرج ويمنعها من الصّعود على المسرح

تعرّضت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، لموقف محرج خلال الحفل الذي أحيته ضمن فعاليات "مهرجان بكاسين" في لبنان، وأظهر مقطع فيديو تداوله عددٌ من جمهور مواقع التواصل الاجتماعي نزولها عن خشبة المسرح، حيث كانت في حالة تفاعل مع الجمهور الحاضر للحفل. وكشف المقطع عن عدم استطاعة كارول، الصعود لمسرحِ الحفل مجددًا لسببين هما أنَّ خشبة المسرح كانت عالية إضافة إلى أنَّ الفستان الذي ارتدته أعاقها، وهو ما جعلها تتغلّب على هذا الموقف المحرج بطريقة عفوية فقرّرت الصّعود على ركبتيها، وحرص أحد الحرّاس الشخصيين على إعانتها للوقوف على المسرح مرة أخرى. وقدّمت كارول، لجمهورها باقة من أجمل أغانيها التي تفاعل معها محبّوها وهتفوا باسمها للتعبير عن سعادتهم بها حيث احتشد الجمهور حول المسرح للرقص والغناء معها على وقع أغانيها. وارتدت كارول سماحة، في الحفل فستانًا طويلًا حمل اللون الذهبيّ اللامع، ما أظهرها بكامل جمالها وأناقتها. يُذكر أنَّ آخر أعمال كارول أغنية "انشالله"، وتمّ طرحها باللهجة المصرية، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان إسلام زكي وتوزيع عادل حقي، كما طرحت أغنية "بتآمن بالصدفة"، للترويج لفيلمها الجديد "بالصدفة" المقرّر طرحه في السينمات بدءًا من 26 أيلول/سبتمبر الجاري. قد يهمك ايضاً: كارول سماحة تعلن طرح أغنيةجديدة لها عبر "انستغرام "