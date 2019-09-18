القاهرة - لايف ستايل
كشفت الفنانة المصرية الشابة إيمي طلعت زكريا عن طبيعة علاقتها بالنجمة هنا الزاهد التي تزوجت منذ أيام من الفنان أحمد فهمي في حفل زفاف ضخم بالقاهرة.
وقالت إيمي: "هنا مثل أختي، انفصال أبي عن والدتها لا يعني أن علاقتنا متوترة، وحضوري حفل زفافها أمر طبيعي".
وبسؤالها عن الحالة الصحية لوالدها طلعت زكريا، قالت: "هو بخير ويحضّر لعمل فني جديد، مسألة قلة ظهوره تعود إلى أن النجوم دائمًا ما يفضلون تجنب الظهور كثيرًا ".
وبسؤالها عن رأيها في فارق السن بين أحمد فهمي وهنا الزاهد، والذي يصل إلى 14 عامًا، أجابت: "طالما هما سعداء فما المانع، الناس في جميع الأحوال يتحدثون عن فارق السن وأشياء أخرى ولكن هذا لا يهم، المهم هو أن يكونا سعداء في حياتهما معًا".
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كانت هذه تفاصيل خبر إيمي طلعت زكريا تؤكد أنها حضرتُ زفاف هنا الزاهد رغم انفصال أبيها عن والدتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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