القاهرة - لايف ستايل
أعلنت المنتجة المصرية سارة الطباخ الحرب مجددًا ضد خطيبها السابق الفنان الشاب محمد الشرنوبي، فور علمها بتعاقده مع فيلم جديد سيشارك في بطولته مع الفنان خالد الصاوي، يحمل اسم "شريط 6"، حيث تسببت أنباء تعاقد الشرنوبي مع الفيلم، في إصدار سارة بيانًا رسميًا، تحذر فيه شركات الإنتاج من التعامل مع الفنان الشاب، بسبب وجود عقد بينه وبين شركتها الخاصة لإدارة أعماله الفنية منذ عام 2017.
وقالت في بيانها:"وجب تنبيه كافة شركات الانتاج الفني للعلم والتحذير من مغبة التفاوض أو التعاقد أو الاتفاق المباشر مع الفنان الشرنوبي، وما سيترتب على ذلك من آثار ونشوء مسؤوليات قانونية حال مخالفة ذلك.
وشدد البيان على أن شركة سارة الطباخ ترحب بأي جهة ترغب في التعاقد مع الفنان من خلال شركتها "إيرث برودكشن".
يذكر أن الشرنوبي وسارة كانا قد ارتبطا عاطفيًا وعمليًا لمدة عامين، وأصدرت سارة للشرنوبي ألبومًا غنائيًا بعنوان "فصول السنة الأربعة"، وذلك بعد أن مضى على عقد احتكاري لشركتها "إيرث برودكشن".
إلا أنهما سرعان ما انفصلا، وفسخ الشرنوبي الخطوبة منذ عدة أشهر، لتبدأ حرب تصريحات بينهما، وتهديدات من الطباخ باستغلال الشرط الجزائي المتواجد في عقده معها.
قد يهمك ايضاً:
سارة الطباخ تتعاقد مع تامر عاشور وتتولى إدارة أعماله
كانت هذه تفاصيل خبر سارة الطباخ تُعلن الحرب مجددًا على خطيبها السابق محمد الشرنوبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.