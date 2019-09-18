سارة الطباخ تُعلن الحرب مجددًا على خطيبها السابق محمد الشرنوبي

أعلنت المنتجة المصرية سارة الطباخ الحرب مجددًا ضد خطيبها السابق الفنان الشاب محمد الشرنوبي، فور علمها بتعاقده مع فيلم جديد سيشارك في بطولته مع الفنان خالد الصاوي، يحمل اسم "شريط 6"، حيث تسببت أنباء تعاقد الشرنوبي مع الفيلم، في إصدار سارة بيانًا رسميًا، تحذر فيه شركات الإنتاج من التعامل مع الفنان الشاب، بسبب وجود عقد بينه وبين شركتها الخاصة لإدارة أعماله الفنية منذ عام 2017.

وقالت في بيانها:"وجب تنبيه كافة شركات الانتاج الفني للعلم والتحذير من مغبة التفاوض أو التعاقد أو الاتفاق المباشر مع الفنان الشرنوبي، وما سيترتب على ذلك من آثار ونشوء مسؤوليات قانونية حال مخالفة ذلك.

وشدد البيان على أن شركة سارة الطباخ ترحب بأي جهة ترغب في التعاقد مع الفنان من خلال شركتها "إيرث برودكشن".

يذكر أن الشرنوبي وسارة كانا قد ارتبطا عاطفيًا وعمليًا لمدة عامين، وأصدرت سارة للشرنوبي ألبومًا غنائيًا بعنوان "فصول السنة الأربعة"، وذلك بعد أن مضى على عقد احتكاري لشركتها "إيرث برودكشن".

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إلا أنهما سرعان ما انفصلا، وفسخ الشرنوبي الخطوبة منذ عدة أشهر، لتبدأ حرب تصريحات بينهما، وتهديدات من الطباخ باستغلال الشرط الجزائي المتواجد في عقده معها.

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