شكرا لقرائتكم خبر عن سنة أولى "بابا وماما" لـ 5 نجوم .. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الفترة الأخيرة حصول بعض الفنانين على لقب "بابا وماما" للمرة الأولى، ويتجهون لتحمل مسئولية طفل بعدما استقبلوه باحتفالات مع جمهورهم والأصدقاء بمواقع السوشيال ميديا، وفي خلال السطور التالية يرصد ”الخليج 365” أشهر النجوم النجوم الذين حصلوا على لقب "ماما وبابا" للمرة الأولى.

محمد عبد الرحمن توتا:

رزق نجم "مسرح مصر" الفنان محمد عبد الرحمن بمولوده الأول "سفيان"، بعد عامين من زواجه حيث تزوج "توتا" فى ديسمبر من عام 2017، واحتفل عبد الرحمن بقدوم مولوده بصورة نشرها حسابه الرسمي بـ موقع إنستجرام قائلا : "الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه الحمد لله عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته ورضا نفسه اللهم انبته نباتاً حسناً واجعله ذريةً صالحه يارب العالمين الحمد لله سفيان محمد عبد الرحمن".

حنان مطاوع:

رزقت الفنانة حنان مطاوع بمولودتها الأولى أماليا من زوجها المخرج المسرحى أمير اليمانى بعد ثلاث سنوات زواج، حيث تزوجا فى سبتمبر من عام 2016 بعد قصة حب جمعتهما تكللت بالزواج.

ونشرت حنان صورة من داخل غرفة العمليات ومعها زوجها ووالدتها الفنانة سهير المرشدى بعد الولادة مباشرة وعلقت على الصورة:"من فتره قريبه ربنا رزقني انا وزوجي الحبيب بأجمل هديه من رب العالمين. بابنتي أماليا ربنا يبارك فيها ويجعلها من الصالحات ويسعد ويرزق كل الناس علي فكره أماليا اسم مصري قديم (فرعوني) معناه الأميره الصغيره إبنه الملك".

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محمد إمام:

رزق الفنان محمد عادل إمام، بطفلته الأولى، والتي أطلق عليها أسم "خديجة"، ونشر المخرج رامي إمام شقيق محمد عبر حسابة علي إنستجرام صورة لمحمد وزوجته وصورة أخرى لبلون طائر مكتوب عليه المولود بنت.

جنات:

رزق الله المطربة جنات بالمولودة الأولى لها، وأطلقت عليها نفس اسمها "جنات"، وسط العديد من الدعوات لجمهورها، ونشرت المطربة جنات صورة لباب غرفتها بالمستشفى وعلقت قائلة: "الحمد لله وصلت بنتنا الأولى بالسلامة (جنات) بارك الله لنا فيها ورزقها البر والصلاح شكرًا على دعواتكم وأمنياتكم".

هيثم محمد :

رزقت الفنانة وفاء قمر بطفلها الأول من الفنان هيثم محمد وغادرت المستشفى بعد الاطمئنان على صحة نجلها، كما نشر هيثم صوره مع زوجته قبل ذهابهما إلى المستشفى وكتب معلقا: «بحبك يا أم آدم».