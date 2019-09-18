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متابعة بتجــــــــــــرد: نشرت المنتجة سارة الطباخ رئيس مجلس ادارة “ارث برودكشن” أول من أمس، بياناً، وجهته إلى شركات ومؤسسات الإنتاج الفني والإعلامي، حذرت فيه من مغبة التعاقد المباشر مع الفنان محمد الشرنوبي، بدون الرجوع اليها والتعاقد المباشر معها .
هذا ويذكر، بأنه قد نشبت خلافات بين سارة الطباخ ومحمد الشرنوبي مؤخراً، عقب انفصالهما بعد فترة خطوبة امتدت لعدة شهور، مما تسبب في أزمة فنية في التعاقد الإنتاجي بينهما، وخصوصاً مع وجود شرط جزائي مالي ضخم، يعجز الشرنوبي عن دفعه لإنهاء هذا التعاقد.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد الشرنوبي يواجه أزمة جديدة مع خطيبته السابقة وهي تحذر من التعامل معه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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