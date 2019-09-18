خاص- ميشال فاضل بين صيف حافل بالحفلات والبومه الجديد قريبًا

أكد المؤلف الموسيقي المبدع ميشال فاضل في حديث خاص مع موقع “الخليج 365” الى أن الصيف كان حافلاً جداً بعد ان أحيا عدة مهرجانات كبيرة في لبنان وخارجه واختتم حفلات الصيف منذ عدة ايام بحفل كبير ضمن مهرجان بكاسين – جنوب لبنان.

وكشف “فاضل” عبر موقعنا الى ان الشهر المقبل سيلتقي الجمهور الاردني بحفلة ضخمة يقدم خلالها أهم المقطوعات الموسيقية.

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ميشال الذي يعمل على ألبومه منذ ثلاث سنوات، أكد لنا أنه يستعد لطرحه الشهر المقبل بإحتفال مميز ويتضمن 11 مقطوعة موسيقية. وأضاف ان المقطوعات كلها جديدة باستثناء موسيقى لأغنية واحدة للقيصر كاظم الساهر.

آخر أعمال “فاضل” بصماته الابداعية على تتر مسلسل “عروس بيروت” الذي يعرض حالياً عبر شاشة MBC4، الأغنية بعنوان “كرمالك انت” غناها الفنان محمد عساف ووقعها الشاعر المتألق نزار فرنسيس، ومن الحان وتوزيع المبدع ميشال فاضل.

بالاضافة الى احياء الحفلات في الصيف، كان لـ “فاضل” تكريمات مهمة أبرزها من قبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، بعد ان ساهم ميشال مع عدد من الفنانين وهم السيّد هلال صعب، الشاعر نزار فرنسيس، المخرج وليد ناصيف والسيّد عباس طليس، في تأليف أغنية خاصة بعنوان “أنا كرمالك بقوى الأمن “بمناسبة عيد قوى الأمن الداخلي الـ 158 .

أيضاً قام قائد الجيش جوزيف عون بتكريم ميشال فاضل بعد ان ساهم مع عدد من الفنانين في تأليف أغنية قدموها الى المؤسسة العسكرية بعنوان “صرخات رجال” كتب كلماتها الشاعر نزار فرنسيس، ولحّنها ووزعها ميشال فاضل، وغناها غسان صليبا وملحم زين.