رنا الأبيض تنشر "مخالعة" زوجها.. وتُعلق: ما بتمنى حد يعيش مرارة موقفي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرت الفنانة السورية رنا الأبيض صورة المخالعة الرضائية التي تمت بينها وبين زوجها وائل الدباس رداً على بعض الأخبار التي انتشرت بعد مباركتها له بخطوبته التي احتفى بها سرّاً وعلمت بها الأبيض.

وقالت الأبيض إن ردّها على أصحاب الصفحات المزوّرة التي يكتب أصحابها أن الطلاق تمّ بينها وبين زوجها قبل خطوبته وأنها تسعى إلى الشهرة والعودة إلى النجومية على حساب هذا الخبر. ليتبين من قرار المحكمة الذي نشرته عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك أن المخالعة تمت في التاسع من الشهر الجاري.

وقالت الأبيض في منشورها :" إن كنتم تعلمون فهي مصيبة وإن كنتم لاتعلمون فالمصيبة أكبر".

وأضافت بأنها لاتعرف الفاسق من يكون عندما يتم نشر أنباء غير صحيحة ومزيفة. واستطردت: "بالفعل لا تقل حسبي ونسبي ..قل فعلي وعملي".

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وتوجهت بالشكر على كل من ساندها و وقف إلى جانبها ولو بكلمة. مشددة على أنها لاتتمنى أن يعيش أيّ إنسان مرارة موقفها. متمنية لزوجها وخطيبته حياة سعيدة.

وكانت الأبيض قبل أيام قد صدمت متابعيها وجمهورها والوسط الفني بنشرها خبر مباركتها لزوجها خطوبته في رسالة واضحة منها أنه علمت بالخبر وقررت أن تتصرف بطريقة مختلفة وجديدة حيث تفاعل معها عدد كبير من زملائها في الوسط الفني ومن متابعيها.