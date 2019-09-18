شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم مى كساب "الطيب والشرس واللعوب" أول الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد عدة تأجيلات قررت الشركة المنتجة لفيلم "الطيب والشرس واللعوب" طرحه يوم 2 أكتوبرالمقبل، بطولة أحمد فتحى وبيومى فؤاد ومى كساب ومحمد سلام.

من ناحية أخرى يجسد أحمد فتحى في أحداث الفيلم شخصية خلدون وشهرته "الشرس"، ويمتاز بالشهامة والجدعنة والكرم والطيبة لكنه شرس في نفس الوقت.

وتدور أحداث الفيلم حول 3 ممثلين كانوا نجوم شباك ولديهم جمهور ومتابعين خلال فترة التسعينيات، ولكن تدهور بهم الحال وأصبحوا بعيدا عن الأضواء لعدم طلبهم من قبل المنتجين والمخرجين فيقررون العودة من خلال إنتاجهم الخاص على نفقتهم الشخصية.

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فيلم "الطيب والشرس واللعوب" يضم مجموعة من النجوم هم الفنان أحمد فتحى، مى كساب، محمد سلام، بيومى فؤاد، طارق الإبيارى، وغيرهم، والفيلم سيناريو وحوار رأفت رضا، وإخراج رامى رزق الله.

وقد طرحت مى كساب مؤخرا أغنية " البنيه"، على طريقة الفيديو كليب عبر"يوتيوب"، والتى تعد واحدة ضمن أغانى ألبومها الأخير "أنا لسه هنا"، الذي حقق نجاحا كبيرا، من كلمات أحمد مرزوق وألحان أوكا وأورتيجا، وإخراج كامبا.

يذكر أن مى كساب تشارك في مسلسل جديد يحمل اسم"اللعبة" بطولة شيكو وهشام ماجد، وعدد آخر كبير من الفنانين، منهم: أحمد فتحى ومحمد ثروت ودعاء رجب وميرنا جميل وسامى مغاورى وعارفة عبد الرسول، سيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر، وإشراف على الكتابة فادى أبو السعود، وإخراج معتز التونى.