محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: روجت المطربة سميرة سعيد لبرنامج "The voice"، التي تشارك في لجنة تحكيمه، بجلسة تصوير جديدة كشفت عنها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام". وظهرت سميرة في الصور بإطلالة كاجوال، وعلقت على الصو: "انتظروني في الموسم الخامس من ذا فويس، بتاريخ 21 سبتمبر على شاشة كل العرب mbc". وأعضاء الموسم الخامس لبرنامج "ذا فويس" هم: "محمد حماقي، وراغب علامة، وسميرة سعيد".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بإطلالة كاجوال.. سميرة سعيد تروج لبرنامج "The voice" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.