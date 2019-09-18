محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد صورمن الصور، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، تكشف بها عن علاقتها بالخيول. وظهرت ريا في الصور برفقة الخيول من داخل "أسطبل"، وعلقت:" لقد صنعت أصدقاء جدد اليوم". يذكر أن أبي راشد، تقدم برنامج "سكووب‎" Scoop ‎الذي حاورت فيه مشاهير هوليوود مثل ‏نيكول ‏كيدمان ‏وتوم هانكس ‏وجيم ‏كاري، ويعرض على قناة mbc 2.

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كانت هذه تفاصيل خبر ريا أبي راشد تنشر صورًا مع الخيول: "لقد صنعت أصدقاء جدد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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