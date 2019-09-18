خاص الفن - جو طراد يردّ على إنتقادات لهجة ظافر العابدين اللبنانية في "عروس بيروت"خاص"الفن"- ستيفاني...

ميرنا وليد - بيروت - في لقاء خاص مع الممثل ​جو طراد​، تحدثنا معه عن أصداء مسلسل "​عروس بيروت​" الذي إنطلق عرضه مؤخراً ويشارك في بطولته، إذ قال أنها أصداء جميلة جداً وأكثر مما توقعوا، فهو يحقق نسب مشاهدة عالية وهو تراند في عدد من الدول مثل السعودية والعراق ومصر.

أما عن الإنتقادات التي تعرض لها العمل بشكل عام، ومنها الإنتقادات التي وجهت للممثل التونسي ​ظافر العابدين​ فيما خصّ لهجته اللبنانية في العمل، قال أنه أمر طبيعي، فهناك ممثلون في هوليوود قدموا أدوار بغير لهجاتهم، ومن الممكن أن يجد الجمهور اللبناني فرق بسيط، ولكن بالنسبة للجمهور العربي فليس هناك من مشكلة.

وأشار إلى ان كاريزما العابدين طاغية إضافة إلى تمثليه وأدائه.

أما فيما خص الإنتقادات التي طالت المسلسل لأنه مقتبس عن عمل تركي، قال طراد إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتمّ فيها هذا الأمر، بل ان هناك الكثير من الأفلام والمسلسلات المقتبسة.

وكشف طراد للمرة الأولى، إلى ان منتج العمل الأصلي التركي قال بالنسبة له أن النسخة العربية التي تعرض حالياً أنجح بكثير من النسخة التركية.