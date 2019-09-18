شكرا لقرائتكم خبر عن صوفي تيرنر وكوري هوكينز ينضمان للمسلسل الجديد Survive والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينضم الثنائى صوفي تيرنر وكوري هوكينز لبطولة مسلسل Survive، ومن إخراج مارك بيلينجتون عن رواية ريتشارد أباتي، وسيعرض على شبكة Quibi.
تدورأحداث المسلسل الجديد حول سيرفيف جين التي تحطمت طائرتها على جبل غطت به الثلوج، إلى جانب بول، وبالتالي فأنهم أخر الناجين ويجب عليهم الخروج من تحت الأنقاض والقتال من أجل حياتهم، ويبدأون معًا رحلة خطيرة فى البرية، ويواجهون الظروف االصعبة والصدمات الشخصية.
وقالت صوفى تيرنر: "أنا متشقة لأداء شخصية جين، ومحاولاتها في البقاء على قيد الحياة، وهى شخصية معقدة تقاوم الصعاب ليس لإنقاذ حياتها فحسب، بل لإيجاد مصدر قوتها وشجاعتها، وأتمنى أن تؤثر قصة المسلسل على أي شخص يكافح من أجل تقدير الذات ليدرك أنه أكثر شجاعة مما يعرف وأن يطلب الدعم الذي يحتاجه وقت الحاجة".
وسيقوم كلا من كاري جرانات وإد جونز وريتشارد أبيت بأمور الإنتاج، بجانب المنتجون التنفيذيون وهم Van Toffler و Floris Bauer و Barry Barclay for Gunpowder & Sky.
وتلقت تيرنر ترشيحًا لجائزة إيمي كـ أفضل ممثلة مساعدة بارزة في مسلسل درامي لدورها سانسا ستارك في الموسم الثامن والأخيرمن لعبة HBO’s Game of Thrones.
وكان قد قام هوكينز ببطولة فيلم الإثارة المثيرة "Net Underlix 6" لـ Michael Bay، أمام كل من Ben Hardy و Ryan Reynolds و Melanie Laurent، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline".
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