كتب امير فتحي في الأربعاء 18 سبتمبر 2019 05:46 صباحاً - تحدثت الفنانة اللبنانية اليسا عن تصالحها اخيرا مع مواطنتها الفنانة نوال الزغبي مؤكدة على حسن علاقتهما كما حسمت الجدل ايضا حول علاقتها بالفنانة نجوى كرم.

وقالت اليسا في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “على أمل ما بقا حدا يعمل دراما ويخترع أخبار ويبني روايات.”

وتابعت اليسا قائلة: “أنا ونوال ونجوى ما بنا شي مع بعض وكل واحدة منا هيي نجمة روتانا الأولى. منيح أو بعيد؟

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كانت هذه تفاصيل خبر اليسا عن علاقتها بـ نوال الزغبي ونجوى كرم: “كل واحدة منا هيي نجمة روتانا الأولى” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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