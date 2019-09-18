شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حمزة: "قيد عائلى" تجربة ممتعة جمعت جيلين والتعامل مع 35 ممثلا صعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أوشك المخرج تامر حمزة على الأنتهاء من تصوير مسلسله "قيد عائلى"، الذى يعرض حاليا على شاشة قناة DMC، حيث يتبقى له 24 ساعة فقط وينتهى من تصوير المسلسل بالكامل، من المقرر تصويره خلال الأيام المقبلة، وعلى مدار 72 ساعة الماضية صور فريق العمل عدة مشاهد جمعت أغلب الممثلين فى المسلسل، الذى ينتمى لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة .

وبسؤال المخرج تامر حمزة أكد لـ"الخليج 365"، أنه سعيد للغاية بردود الأفعال التى تلقاها خلال عرض المسلسل، خاصة أن العمل يضم عدد كبير من قامات الفن، مشيرا إلى أن المسلسل جمع جيلين من الممثلين الكبار والصغار فى آن واحد، وهو ما جعل المسلسل ذو طابع خاص، مضيفاً إلى أن كواليس المسلسل كانت مميزة ومختلفة، خاصة أن أغلب لوكيشنات التصوير كان يسودها الحب والألفة بين جميع أفراد المسلسل .

المخرج تامر حمزة

Advertisements

وأشار حمزة، أنه واجه بعض الصعوبات خلال المشاهد التى كانت تتضمن أغلب الممثلين حتى وصل الأمر لوجود 30 ممثل فى مشهد واحد، وذلك لطبيعة الأحداث، موضحاً أن تلك المشاهد خرجت بالشكل المطلوب للجمهور وهو ما كان واضحاً فى طريقة التمثيل المميزة بين نجوم العمل على الشاشة، لافتا إلى أن التعامل مع العدد الكبير من الممثلين كان من المعجزات .

وأوضح حمزة، أنه أستفاد بشكل كبير من تلك التجربة، لاسيما أن المسسلسل وأحداثه كانت تتضمن تفاصيل وأسلوب أضاف له ولطريقة تفكيره وخبرته التى أثقل بها موهبته الأخراجية خلال السنوات الماضية حتى عندما كان مساعداً.

ووجه المخرج تامر حمزة الشكر والتقدير لجميع أفراد العمل بشكل عام، خاصة أنهم مروا بظروف صعبة خلال الفترة الماضية ما بين توقف التصوير وعودة العرض بعد شهر رمضان وخلافه، ولكن جاء ذلك فى مصلحة المسلسل وشكل قاعدة جماهيرية كبيرة منذ إنطلاق عرضه.

مسلسل "قيد عائلى" تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين منهم ميرفت أمين، بوسى، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، سيمون، خالد سرحان، منة فضالى، دنيا عبد العزيز، صبرى فواز، محمد محمود عبد العزيز، أحمد التهامى، محمد نجاتى، أميرة هانى، ايهاب فهمى، ميرنا وليد، محمد عز، ياسمين نيازى، هدى، وكارولين عزمى.