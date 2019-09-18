مجدي كامل ينشر صورًا من بروفات " الملك لير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان مجدي كامل صورًا، عبر حسابه الرسمي بموقع " إنستجرام"، من بروفات مسرحية "الملك لير". وظهر كامل في الصور رفقة المخرج تامر كرم، وعلق: " أنا والمخرج تامر كرم، مسرحية الملك لير، النجم الكبير يحيي الفخراني، يا رب توفيقك". يذكر أن مجدى كامل انضم مؤخرًا إلى فريق عمل المسرحية ليؤدي دور "كنت". مسرحية الملك لير عن رائعة شكسبير، ويشارك الدكتور يحيى الفخراني البطولة نخبة من كبار النجوم منهم رانيا فريد شوقي وأحمد فؤاد سليم وريهام عبدالغفور وأحمد عزمي وأيمن الشيوي ونضال الشافعي وهبة مجدي وحمادة شوشة، والموسيقي التصويرية للموسيقار مصطفى الحلواني وتصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت، ومن إخراج تامر كرم و ترجمة د. فاطمة موسى

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