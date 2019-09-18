محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: كشفت الفنانة داليا البحيري عن صور نادرة من طفولتها، عبر حسابها الرسمي بموقع " إنستجرام". وظهرت داليا في إحدى الصور مع والدتها، وصورة أخرى لها بالأبيض والأسود. يذكر أن داليا تواصل حاليًا تصوير مشاهدها في مسلسل "فلانتينو" مع الزعيم عادل إمام، والمقرر عرضه رمضان 2020.

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كانت هذه تفاصيل خبر داليا البحيري تنشر صورًا نادرة من طفولتها.. فهل تغيرت ملامحها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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