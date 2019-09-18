فيديو| مخرج "عقد الخواجة" يكشف عن تدريبات هيفاء وهبي على الأكشن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف محمد حماقي، مخرج فيلم "عقد الخواجة" عن التدريبات، التي تخضع لها الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، استعدادا لدورها في الفيلم.

وقال حماقي، في أثناء لقائه في برنامج "THE INSIDER"، المعروض على شاشة "دبي": "هيفاء وهبي فاجأتني، وهي من أكثر الممثلات التي لا تخاف في أثناء التدريبات، هي متحمسة بشكل مش طبيعي، حتى أثناء التمرين تلعب الحركات الصعبة".

كما تحدث مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي في برنامج "THE INSIDER"، قائلا: "هيفاء فاجأتني أثناء التمرينات، أنا مشفتهاش بتضرب قبل كدا، بس هي بتضرب بجد مش هزار".

Advertisements

ويعد هذا العمل هو التجربة الثالثة لهيفاء وهبي، الذي يخوض به مدير أعمالها محمد وزيري، أول تجربة له كمنتج سينمائي.

هيفاء بدأت مشوارها مع السينما في فيلم "دكان شحاتة"، وقدمت بعده عام 2014 فيلم "حلاوة روح" الذي أثار جدلًا واسعًا قبل صدور قرار وقف عرضه.

فيلم "عقد الخواجة" قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبوالسعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقي في أولى تجاربه الإخراجية، بعدما عمل مساعدا ًللمخرج معتز التوني وأيضا المخرج محمد ياسين، ومن المقرر تصوير الفيلم بين القاهرة وأكثر من دولة أوروبية.