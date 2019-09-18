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إليسا ترد على أنباء خلافها مع نوال الزغبى ونجوى كرم

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نفت الفنانة اللبنانية إليسا وجود خلاف بينها وبين الفنانة نجوى كرم، والفنانة نوال الزغبي، كما تداول مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت إليسا تغريدة، عبر حسابها الرسمى بموقع «تويتر»، قائلة: «على أمل ما بقا حدا يعمل

دراما ويخترع أخبار ويبنى روايات، أنا ونوال ونجوى ما بنا شىء مع بعض وكل واحدة منا هى نجمة روتانا الأولى. منيح أو بعيد؟»

كانت إليسا التقت بنوال الزغبى فى عزاء المخرج الكبير سيمون أسمر، وأكدت النجمتان عدم وجود أى خلافات بينهما عكس ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفترة الأخيرة.

يذكر أن هناك مناوشات حدثت بين جمهور إليسا من طرف وجمهور نوال من طرف اَخر حول من هى نجمة روتانا الأولى.

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