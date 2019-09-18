نفت الفنانة اللبنانية إليسا وجود خلاف بينها وبين الفنانة نجوى كرم، والفنانة نوال الزغبي، كما تداول مواقع التواصل الاجتماعي.
وكتبت إليسا تغريدة، عبر حسابها الرسمى بموقع «تويتر»، قائلة: «على أمل ما بقا حدا يعملدراما ويخترع أخبار ويبنى روايات، أنا ونوال ونجوى ما بنا شىء مع بعض وكل واحدة منا هى نجمة روتانا الأولى. منيح أو بعيد؟»
كانت إليسا التقت بنوال الزغبى فى عزاء المخرج الكبير سيمون أسمر، وأكدت النجمتان عدم وجود أى خلافات بينهما عكس ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفترة الأخيرة.
يذكر أن هناك مناوشات حدثت بين جمهور إليسا من طرف وجمهور نوال من طرف اَخر حول من هى نجمة روتانا الأولى.
كانت هذه تفاصيل خبر إليسا ترد على أنباء خلافها مع نوال الزغبى ونجوى كرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.