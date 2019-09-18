ريكو ينضم إلى فيلم "سيدى بشر" مع المخرج سامح عبدالعزيز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم المطرب ريكو إلى فريق عمل فيلم "سيدى بشر" للمخرج سامح عبدالعزيز الذي يشارك فى بطولته كل من: على ربيع و كريم عفيفى ومحمد عبد الرحمن وجارى التعاقد مع باقى الأبطال، العمل من تأليف أمين جمال ومحمد محرز ويواصل المخرج وضع اللمسات النهائية استعداداً لانطلاق تصويره .
وكان المخرج قدعلق سابقا حول الجدل الذى حدث في اسم الفيلم السابق والذى كان يحمل اسم "خالد ابن الوليد" وقال أنه كان مجرد فكرة ولاقى هجوم كبير بسببه، حيث يناقش العمل المقارنة بين المصيف الشعبى ومصايف الهاى كلاس وأحداثه تدور فى شارع خالد ابن الوليد الأشهر بالاسكندرية فى إطار كوميدى.
ومن المعروف أن على ربيع ومحمد عبد الرحمن جمعهم عمل سينمائى مع المخرج سامح عبد العزيز بعنوان "خير وبركة" وشارك فى بطولته الفنانة مى سليم، وبيومى فؤاد، وتارا عماد، ومحمد سلام، وكريم عفيفى، ومن تأليف شريف نجيب وجورج عزمى.
وعرض للفنان ريكو مؤخرا فيلم "قهوة بورصة مصر" وجسد من خلاله شخصية قهوجى ورثها عن عائلته ومن بطولة محمد لطفى، مدحت تيخا، صلاح عبد الله، حسن حسنى، علاء مرسى، لطفى لبيب، إيناس النجار، رانيا محمود ياسين، أحمد صيام، عبد الله مشرف، نجوى فؤاد، مصطفى قمر، وعلى حميدة، مروة عبد المنعم، حنان سليمان، كلوديا حنا، ياسر الزنكلونى، هاجر الشرنوبى، حسام الجندى، حسن عبد الفتاح، صبرى عبد المنعم، شريف باهر، جمال حجازى، ريكو، ومجموعة من الوجوه الصاعدة محمد سندى، محمد علاء مرسى، مريم صبرى، سيناريو وحوار غادة حنفى وعلاء مرسى وإخراج أحمد نور.
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