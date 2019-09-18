السعودية تكشف اليوم عن أدلة تورط ايران في هجوم ارامكو

كتب امير فتحي في الأربعاء 18 سبتمبر 2019 02:53 صباحاً - أعلنت وزارة الدفاع السعودية في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا مساء الأربعاء حول الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له منشآت نفطية تابعة لأرامكو.
وقالت وزارة الدفاع السعودية في بيان إنه سيتم عرض أدلة تورط النظام الإيراني بالهجوم الإرهابي على منشآت أرامكو.
وأضافت الوزارة أنه سيتم أيضا عرض الأسلحة الإيرانية المستخدمة في الهجوم الإرهابي على أرامكو.
وكان مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية كشف ان الوزارة تعد تقريرا عن الهجوم وانها تستعد لنشره في غضون 48 ساعة.
ولم يؤكد المسؤول أو ينف التقارير الإخبارية الأميركية التي تحدثت في وقت سابق عن إطلاق أكثر من 20 طائرة من دون طيار وصواريخ كروز من جنوبي إيران.
وأكد أن الخبراء الأميركيين يجرون تحقيقات مكثفة بحثا عن أدلة، ويراجعون المعلومات الاستخبارية مثل مسارات الرادات في المنطقة.
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